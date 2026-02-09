Jay-Z, Travis Kelce und Co.: Diese Stars fieberten beim Super Bowl mit

Das Levi's Stadium im kalifornischen Santa Clara war am Sonntag nicht nur Schauplatz des NFL–Finales zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots – es glich auch einem Hollywood–Gipfeltreffen. Dutzende Promis hatten sich unter die Fans gemischt, die um die begehrte Vince Lombardi Trophy mitfieberten.
Allen voran sorgte ein Paar für Gesprächsstoff, das eigentlich gar kein offizielles Paar ist: Kim Kardashian und Formel–1–Legende Lewis Hamilton besuchten das Spiel gemeinsam – inmitten anhaltender Liebesgerüchte. Jay–Z erschien mit Tochter Blue Ivy Carter auf den Rängen, Justin und Hailey Bieber machten es sich auf ihren Plätzen gemütlich. Auch Travis Kelce liess sich das Spektakel nicht entgehen, obwohl seine Kansas City Chiefs es diesmal nicht ins Finale geschafft hatten – elegant im Anzug machte der Tight End und Partner von Taylor Swift trotzdem eine gute Figur.
Hollywood–Stars und Sportlegenden an der Seitenlinie
Schauspieler Chris Pratt durfte als bekennender Seahawks–Fan in den Teamfarben Limette und Blau die Mannschaft aus Seattle vorstellen, während Rockstar Jon Bon Jovi die Ehre hatte, die Patriots aufs Feld zu begleiten. Kevin Costner, Emma Roberts, Keke Palmer, Kendall Jenner, Rob Lowe, Jon Hamm und Matthew Lillard mit Ehefrau Heather Helm komplettierten die prominente Riege. NFL–Quarterback Russell Wilson und seine Frau, Sängerin Ciara, genossen das Spiel als Date Night. Tennislegende Roger Federer zeigte sich mit Sonnenbrille lässig an der Seitenlinie – ebenso wie der ehemalige NBA–Star Carmelo Anthony, der in einem gestreiften Outfit vorbeischaute.
Besonderer Moment bei der Pregame–Show: Die drei Quarterback–Legenden Joe Montana, Tom Brady und Peyton Manning betraten gemeinsam die Bühne, als Green Day die Eröffnungszeremonie rockten. Auch der 2025er Super–Bowl–Champion Jalen Hurts war vor Ort und trug zusammen mit Brady passende MVP–Jacken.
Die Musikszene war ohnehin stark vertreten: Neben Travis Scott, J Balvin und Kane Brown wurden Saweetie, Machine Gun Kelly und Country–Star Kane Brown gesichtet. Schauspielerin Eiza González teilte sich eine Loge mit Kevin Costner und Jessica Alba. Rapperin Cardi B war ebenfalls vor Ort – sie wollte ihren Freund Stefon Diggs unterstützen, den Wide Receiver der Patriots.