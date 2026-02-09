Jay-Z, Travis Kelce und Co.: Diese Stars fieberten beim Super Bowl mit

Allen voran sorgte ein Paar für Gesprächsstoff, das eigentlich gar kein offizielles Paar ist: Kim Kardashian und Formel–1–Legende Lewis Hamilton besuchten das Spiel gemeinsam – inmitten anhaltender Liebesgerüchte. Jay–Z erschien mit Tochter Blue Ivy Carter auf den Rängen, Justin und Hailey Bieber machten es sich auf ihren Plätzen gemütlich. Auch Travis Kelce liess sich das Spektakel nicht entgehen, obwohl seine Kansas City Chiefs es diesmal nicht ins Finale geschafft hatten – elegant im Anzug machte der Tight End und Partner von Taylor Swift trotzdem eine gute Figur.