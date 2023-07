Sie haben «Ja» gesagt: Wie das US-Portal «TMZ» berichtet, hat Gloria Carter - die Mutter von Rapper Jay-Z (53) - im Beisein von vielen prominenten Gästen ihre langjährige Partnerin Roxanne Wilshire geheiratet. Dem Bericht zufolge habe die Zeremonie mit anschliessender Party am Sonntag in New York City stattgefunden.