Jazz-Legende Tony Bennett stirbt im Alter von 96 Jahren

Tony Bennett war an Alzheimer erkrankt

«Tony Bennett, am 3. August 1926 als Anthony Dominick Benedetto in Astoria, Queens, geboren, ist heute in seiner Heimatstadt New York City im Alter von 96 Jahren verstorben», heisst es in einem Statement, das dem US-Magazin «People» vorliegt. Und weiter: «Der geliebte Sänger, bei dem 2016 Alzheimer diagnostiziert wurde, hinterlässt seine Ehefrau, Susan Benedetto, seine beiden Söhne, Danny und Dae Bennett, seine Töchter Johanna Bennett und Antonia Bennett sowie neun Enkelkinder.»