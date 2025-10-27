Jazz-Schlagzeuger Jack DeJohnette stirbt mit 83 Jahren

Jack DeJohnette machte mit vielen Grossen Musik

Jack DeJohnette musizierte mit den Grossen – und wurde selbst sehr bald zu einem. Er gehörte zu den wohl bedeutendsten Jazz–Drummern der letzten Jahrzehnte. Der im Jahr 1942 in Chicago geborene Musiker spielte unter anderem mit John Coltrane, Herbie Hancock, Sonny Rollins, Keith Jarrett, Chick Corea und Miles Davis. DeJohnette war etwa beteiligt an den Aufnahmen zu Davis' ikonischem Klassiker «Bitches Brew».