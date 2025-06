«J.D. Vance»-Doku im ZDF: Wer ist der Mann an Trumps Seite?

Experten schlagen Alarm: «Gefährlicher als Trump»

Besonders brisant sind die Einschätzungen renommierter Politikexperten, die in der Dokumentation zu Wort kommen. Dr. Liana Fix vom Council on Foreign Relations in Washington warnt eindringlich: «J.D. Vance ist jemand, den man in Zukunft vielleicht noch ernster nehmen muss als Donald Trump selbst, weil er eben sehr viel klarer ist und sehr viel radikaler ist in seinen Positionen.»