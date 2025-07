Je älter, desto besser? Warum viele ihre Koffer und Rücksäcke behalten

Längere Nutzung als Schlüssel zur Nachhaltigkeit

«Unsere Studie zeigt: Billig ist in puncto Modeartikel und Accessoires nicht zwangsläufig günstiger. Wer in hochwertige Produkte greift, hat auf lange Sicht sogar eine Ersparnis, weil länger nichts Neues angeschafft werden muss», interpretiert Elisabeth Papatola die Ergebnisse, Co–Founder Deutschland von Cabaia. Auf jeden Fall zeigt sich: Je älter die Befragten, desto länger nutzen sie ihre Gepäckstücke. Eine mögliche Erklärung wäre, dass ältere Menschen pfleglicher mit ihren Sachen umgehen, mehr auf Qualität achten und weniger auf Trends. Und: Am Ende schonen sie damit ihren Geldbeutel und die Umwelt.