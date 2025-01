Jeanette Hain: «Ich habe immer noch Glitzer in meiner Wohnung»

Was werden Sie von den Dreharbeiten nicht vergessen?

Hain: Die Serie wurde unter anderem in Krakau gedreht. In der ersten Staffel war ich dort aber nicht dabei, weil meine Szenen ausschliesslich im Palast in Berlin entstanden sind. Für die zweite Staffel war ich fast ein Viertel Jahr in Krakau. Die Zusammenarbeit mit dem polnischen Team war wirklich unfassbar schön. Dort und auch am anderen Drehort in Katowice habe ich Ecken entdeckt, an denen du wirklich das Gefühl hattest, die Zeit ist stehengeblieben. Es war nicht schwer, das Berlin um 1990 herum dort wiederzufinden.