Opulente Kulissen und Kostüme

Neben seiner prominenten Besetzung überzeugt «Jeanne du Barry» besonders als Historienfilm, der von Kostüm-Sponsor Chanel opulent ausgestattet worden ist. Zugutekommt Maïwenns Werk auch, dass an etlichen Originalschauplätzen wie etwa in den sagenhaften Innenräumen des Königsschlosses von Versailles gedreht werden konnte. So erinnert der Kostümfilm in seinen besten Momenten an Genre-Klassiker wie etwa Stanley Kubricks (1928-1999) möglicherweise am meisten unterschätztes Werk «Barry Lyndon» (1975).