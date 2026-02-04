Jeannine Michaelsen: «Duell um die Welt»-Aus war «krass emotional»

«Ich finde es dann doch erstaunlich festzustellen, wie viel resilienter ich bin als ich das dachte in solchen Situationen», erzählt Michaelsen über ihre Zeit im Regenwald. Die körperliche Belastung war enorm: «Mir ist ein Tag noch nie so lang vorgekommen, vor allen Dingen, wenn man in dem Zustand der völligen körperlichen Erschöpfung ist.» Eine Sache vermisste sie im Dschungel allerdings trotzdem überhaupt nicht: ihr Smartphone. Die Zeit ohne Handy habe sie «total genossen».