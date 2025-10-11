Jeans-Trends: Denim erhält ein Herbst-Update

Denim bleibt auch im Herbst 2025 das Must–have in jedem Kleiderschrank und zeigt sich facettenreicher denn je. Jeans beweisen, wie viel Stil und Persönlichkeit in einem Klassiker stecken kann. In den Trends findet jeder ein passendes Paar für sich.
Jeans mit Schlitz
Seitliche Schlitze am Knöchel verleihen Jeans eine moderne Note und rücken gleichzeitig das Schuhwerk in den Fokus. Die perfekte Chance, Loafer, Heels oder Sneaker in Szene zu setzen! Besonders bietet es sich bei ausgefallenen Schuhmodellen in knalligen Farben, mit Metallic–Finish oder Steinchen sowie mit Print an. Das Denim ist derweil in einer dunklen Waschung und mit extra langem Bein angesagt, das sanft auf dem Schuh liegt.
Balloon Jeans
Balloon Jeans kommen mit extra Volumen an Bein und Hüften sowie einer engen Taille daher. Diese Silhouette verlangt nach figurbetonten Tops. Ein eng geschnittenes Langarmshirt oder ein Crop–Pullover balancieren die Proportionen aus. Lässig wirken die Jeans zu Plattform–Sneakers oder chunky Boots, ein eleganter Style entsteht mit spitzen Stiefeletten oder Slingback–Heels.
Straight Leg Jeans
Straight Leg Jeans bleiben im Herbst eine sichere Wahl. Wie ihr Name es vermuten lässt, sitzen sie gerade am Bein entlang – und passen damit zu nahezu jedem Oberteil. In diesem Jahr werden sie vor allem mit groben Strick– oder Argyle–Pullovern, Trenchcoats oder Lederjacken kombiniert. Auch ein Layering mit Westen oder langen Mänteln bietet sich an. Auffällige Gürtel im 2000er–Look setzen einen modebewussten Akzent.
Khaki Denim
Jeans müssen nicht immer blau sein – auch das zeigen die Denim–Trends für den Herbst. Khaki löst die klassische Farbe ab und fügt sich perfekt in die Herbstpalette ein. Auch andere Erdtöne wie Braun, Beige und Oliv werden in Sachen Jeans immer beliebter. Diese Farben lassen sich am besten mit neutralen Teilen in Weiss oder Creme oder warmen Tönen wie Senfgelb, Kupferorange oder Rostrot stylen. So entsteht ein natürlicher Look, der perfekt zur Saison passt.