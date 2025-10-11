Jeans-Trends: Denim erhält ein Herbst-Update

Khaki Denim

Jeans müssen nicht immer blau sein – auch das zeigen die Denim–Trends für den Herbst. Khaki löst die klassische Farbe ab und fügt sich perfekt in die Herbstpalette ein. Auch andere Erdtöne wie Braun, Beige und Oliv werden in Sachen Jeans immer beliebter. Diese Farben lassen sich am besten mit neutralen Teilen in Weiss oder Creme oder warmen Tönen wie Senfgelb, Kupferorange oder Rostrot stylen. So entsteht ein natürlicher Look, der perfekt zur Saison passt.