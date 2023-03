Sie wollen sehen, was zu retten ist

Die Schauspielerin und der Rapper, die vor gut einem Jahr ihre Verlobung gefeiert hatten, wurden kürzlich vor einem Bürogebäude gesehen, in dem zahlreiche Paartherapeuten ihre Praxen haben. «Sie haben sich dann aber doch dazu entschieden, die Therapie über Zoom zu machen», so die Quelle weiter. Aktuell sei das Paar getrennt, allerdings wolle Megan Fox «sehen, was zu retten ist». Auch ihr Partner sei demnach um eine Versöhnung bemüht.