«Jeder ist sicher»: Feuer bei Videodreh von Paris Hilton

Paris Hilton ist «so dankbar, dass jeder in Sicherheit ist»

Hilton teilt ein Foto, das den im Inneren offenbar komplett zerstörten Trailer zeigt. Dazu kann die 43–Jährige jedoch Entwarnung geben. «Leider ist heute am Set meines Musikvideos ein versehentliches Feuer in meinem Trailer ausgebrochen», berichtet Hilton. «So herzzerreissend das auch ist, bin ich so dankbar, dass jeder in Sicherheit ist und ich bin unglaublich dankbar für die fantastische Unterstützung, die ich um mich herum habe.»