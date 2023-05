Bei einem CNN-Interview über die wohltätige Arbeit des Paares sagte Bezos über seine Partnerin, sie sei «die grosszügigste und grossherzigste Person, die es gebe» und nannte sie «eine Inspiration». Neben der Hochzeit haben die beiden ein weiteres Ziel: Milliardär Bezos ist auch Gründer des Raumfahrtunternehmens Blue Origin und war bereits 2021 an Bord eines Fluges ins All. Sánchez, eine ehemalige Hubschrauberpilotin, erklärte, dass auch sie plane, in den kommenden Jahren ins All zu fliegen, begleitet von «einer grossartigen Gruppe von Frauen».