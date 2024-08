Jeff Bezos: Amazon-Gründer zur Audienz bei Papst Franziskus

Erst vor wenigen Tagen sorgten Bezos und Sánchez für Schlagzeilen, als sie während ihres Italienurlaubs die eingangs erwähnten Stars auf ihrer Luxusjacht vor Sardinien begrüssten. Die Gruppe, zu der auch DiCaprios Partnerin Vittoria Ceretti (26) zählte, wurde dabei gesichtet, wie sie mit einem Beiboot am Nikki Beach an der berühmten Costa Smeralda an Land ging.