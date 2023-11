Barbra Streisand, Kim Kardashian und Co.

Jeff Bezos feiert Verlobungsparty mit zahlreichen Hollywood-Stars

Oprah Winfrey, Barbra Streisand, Kim Kardashian oder Salma Hayek: Die Verlobungsparty von Amazon–Gründer Jeff Bezos und Moderatorin Lauren Sánchez lockte am Wochenende in Beverly Hills das Who–Is–Who der Promi–Szene an.