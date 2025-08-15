Jeff Bezos' Mutter Jackie Bezos ist im Alter von 78 Jahren gestorben

«Sie ist heute von uns gegangen, umgeben von so vielen Menschen, die sie liebten – ihren Kindern, Enkeln und meinem Vater», schrieb Jeff Bezos in seinem emotionalen Tribut. «Ich weiss, dass sie unsere Liebe in diesen letzten Momenten gespürt hat. Wir alle hatten so viel Glück, sie in unserem Leben zu haben. Ich bewahre sie für immer sicher in meinem Herzen auf.»