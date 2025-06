Jeff Bezos und Lauren Sánchez: Brautpaar ist in Venedig eingetroffen

Am Mittwoch ist nun endlich auch das Brautpaar selbst in Venedig eingetroffen. Die beiden wurden von Fotografen abgelichtet, wie sie von einem Wassertaxi vor das Luxushotel Aman Venice in der Lagunenstadt geschippert wurden. Die beiden winkten dabei den wartenden Fotografen bereits vor dem Anlegen bester Laune zu und wirkten ausgelassen. Vor allem die Braut strahlte in die Kameras und schien voller Vorfreude auf die kommende Zeit zu sein.