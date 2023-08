Jeff Bezos und Lauren Sánchez: Verlobungsparty auf seiner Jacht

Im Mai soll Bezos nach fünfjähriger Beziehung um die Hand von Sánchez angehalten haben. Dabei steckte er ihr angeblich einen 20-Karat-Ring an den Finger. Berichten zufolge soll der Antrag ganz privat, nur in Anwesenheit des Paares, in Spanien stattgefunden haben. Anschliessend brachen die beiden zu den Filmfestspielen in Cannes auf. Seitdem wurden sie häufiger an der französischen Küste gesehen, wo sie offenbar ihren Sommerurlaub genossen.