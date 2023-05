Jeff Bezos verlobt: Das ist seine zukünftige Ehefrau Lauren Sánchez

Lauren Sánchez ist ein TV-Star

Dem TV-Publikum in Los Angeles ist Sánchez, eine Emmy-prämierte Nachrichtensprecherin, durch ihre Arbeit als ehemalige Co-Moderatorin der Fox-Show «Good Day LA» bekannt. Dort arbeitete sie von 2011 bis 2017. Ausserdem trat sie bei «Extra» als Unterhaltungsreporterin auf. Im Jahr 2005 moderierte Sánchez eine Staffel der Reality-TV-Tanzshow «So You Think You Can Dance». Sie trat obendrein als Gast-Co-Moderatorin in der Talkshow «The View» auf und hatte Cameo-Auftritte in Filmen wie «Spiel ohne Regeln», «The Day After Tomorrow», «Fight Club» und «Ted 2».