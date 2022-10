Jeff Goldblum wird 70: Vom «Täter 1» zum Hollywood-Charmeur

Das diabolische Debüt

Gleich mit seinem ersten Auftritt im Kino sorgte Goldblum dafür, dass Action-Ikone Charles Bronson das Gesetz in die eigene Hand nehmen musste. Als einer von drei Verbrechern, genauer gesagt «Täter 1», vergeht er sich in «Ein Mann sieht rot» an der Familie der Hauptfigur - keine gute Idee in einem Rachethriller. Nach einem grösseren Auftritt im Horror-Klassiker «Die Körperfresser kommen» (1978) und einer Hauptrolle in der kurzlebigen Serie «Die Schnüffler», sollte ein Film aus dem Jahr 1986 Goldblums Leben in doppelter Hinsicht verändern: David Cronenbergs (79) «Die Fliege».