Jeffrey Dean Morgan: Bei «The Walking Dead» brach er sich beide Füsse

Die Wurzel allen Übels war in Morgans Fall ganz offenbar schlechtes Schuhwerk. In diesem habe er am Set von «The Walking Dead» Sprünge und Landungen absolvieren müssen, was zu den Brüchen geführt habe. «Es begann als nichts besonders Schlimmes, eine Haarfraktur. Und dann verschlechterte es sich», verriet er im Interview am roten Teppich zur Premiere des Serienfinales. «Die Knochen in meinen Fersen sind nicht mehr glatt».