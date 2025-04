Jeffrey Dean Morgan: Seltener Familienauftritt auf dem roten Teppich

Vor ihrem Auftritt auf dem pinken Teppich war die Familie bereits am Freitagnachmittag über den roten Teppich gelaufen. Dort lächelten sie gemeinsam für die Fotografen. Morgan verewigte zudem seinen Handabdruck und seine Unterschrift im Rahmen einer kleinen Zeremonie. Zu diesem Anlass trug er ein komplett schwarzes Outfit, während seine Frau ein schwarzes Kleid mit Blumenmustern wählte. Sohn Augustus passte sich dem Look seines Vaters an, tauschte aber das schwarze Hemd gegen ein weisses aus. Tochter George erschien in einem leuchtend gelben Kleid. Morgan, Burton und Augustus komplettierten ihre Looks jeweils mit Sonnenbrillen.