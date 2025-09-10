Jella Haase über Druck von aussen: «Es macht mich mürbe»

Jella Haase: «Es macht mich mürbe»

Allerdings übe der «Verbesserungswahn aus Hollywood» viel Druck auf sie aus: «Es macht mich mürbe.» Alle würden etwas an sich machen lassen, aber niemand spräche darüber: «Wir wissen gar nicht mehr, was normal ist, weil wir immer nur in diese perfektionierten Gesichter gucken.» Sie fände es cool, wenn Leute zu Botox stünden: «Gerade junge Frauen arbeiten sich an Schönheitsidealen ab, die einfach nicht natürlich sind.» Dabei sei «das Anderssein doch die echte Stärke».