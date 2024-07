Jella Haase zurück auf Netflix: Wie gut ist die Rückkehr von «Kleo»?

Grandiose Hauptdarsteller, stimmiges Zeitkolorit

Die sechs neuen Episoden der Netflix–Serie «Kleo», die am 25. Juli auf dem Streamingdienst erscheinen, schliessen nahtlos an die Premierenstaffel an. Schon damals begeisterte die deutsche Produktion mit einer ganz eigenen Mischung aus Fakten und Fiktion beim Blick auf das so spannende Wendejahr 1990 in Berlin.