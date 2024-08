Jenna Ortega dementiert Gerücht um Beziehung mit Johnny Depp

Während Ortega ab 12. September in «Beetlejuice Beetlejuice» zu sehen sein wird, ist Depp als Regisseur in ein neues Projekt involviert. Auf dem Filmfestival von San Sebastián werde er den Film «Modi – Three Days on the Wing of Madness» vorstellen, wie seine Produktionsfirma IN.2 Film ankündigte. Das biografische Drama markiert die zweite Regiearbeit des Stars.