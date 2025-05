Jenna Ortega trägt ikonisches Newspaper Dress aus «Sex and the City»

Mit John Gallianos Newspaper Dress von Dior sorgte Sarah Jessica Parker (59) alias Carrie Bradshaw 2000 für einen der bis heute ikonischsten Modemomente in «Sex and the City», der heute fester Teil der Popkulturgeschichte ist. Dass das Kleid auch 25 Jahre später noch für Schlagzeilen sorgen kann, hat nun Jenna Ortega (22) bewiesen. Die Schauspielerin hat dem Kleid bei der Premiere ihres neuen Films «Hurry Up Tomorrow» in New York neues Leben eingehaucht.