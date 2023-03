Jenna Ortega und Tim Burton: Drehen sie zusammen «Beetlejuice 2»?

Sollte es zu einer Einigung kommen, würde Ortega die Tochter von Lydia spielen, die im Original von Winona Ryder verkörpert wurde, schreibt «The Hollywood Reporter». Und was Ortega derzeit anfasst, wird zu Gold. Schliesslich knüpfte sie mit «Scream VI» direkt an ihren «Wednesday»-Erfolg an. Der Slasher feierte den besten Start in der mehr als 25-jährigen Geschichte des Franchises: Über 19,3 Millionen US-Dollar (rund 18 Millionen Euro) brachte er laut «Box Office Mojo» zum US-Start an den Kinokassen ein.