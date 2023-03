Die Komödie «Murder Mystery 2» hat am Dienstag (28. März) in Los Angeles Premiere gefeiert. Für diese wählte Hauptdarstellerin Jennifer Aniston (54) ein spektakuläres Outfit. Die 54-Jährige erschien in einem figurbetonten, silbernen Minikleid mit Netz- und Perlendetails. Besonderer Hingucker: die transparenten Partien, die tiefe Einblicke gewährten. Passend zum Kleid trug Aniston silberne Ringe. Schwarze Riemchen-Sandalen mit Absatz rundeten den Look ab.