Jennifer Aniston geht das Älterwerden gelassen an

«Natürlich werden wir alle älter, aber wie können wir mit dem Älterwerden gedeihen? Indem man seinem Körper die Aufmerksamkeit schenkt, die er verdient», so die 55–Jährige. «Ich persönlich habe meine Dreissiger geliebt, aber meine Zwanziger waren nichts. Ich war ein Albtraum.» Es sei wichtig, den eigenen Körper zu lieben: «Er tut, was er kann. Er ist immer für uns da, also sollten wir nicht zu streng mit ihm sein», so Aniston.