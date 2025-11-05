Jennifer Aniston: Ihr Freund hofft, dass es kein Traum ist

Hollywoodstar Jennifer Aniston (56) ist frisch verliebt! Das hat die Schauspielerin kürzlich bei Instagram mit einem Schwarz–Weiss–Foto offiziell bestätigt. Ihr neuer Freund scheint nicht weniger angetan von ihr – und zeigt dies jetzt mit weiteren Bildern auf seinem Account.
Eine neue Liebe zum 50. Geburtstag
«Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe», hatte Aniston zu der von ihr veröffentlichten Aufnahme geschrieben. Sie bestätigte damit schon seit mehreren Monaten kursierende Gerüchte, dass sie und Jim Curtis (50) ein Paar sein sollen. Auf dem Bild umarmt sie ihren Freund von hinten, er lacht und hält ihre Hände.
Der Autor und Coach hat eine Reihe von Bildern veröffentlicht, die im Rahmen der Feier zu seinem 50. Geburtstag entstanden sind. Das erste Foto, das er mit seinen Followern teilt, zeigt ihn in einer ganz ähnlichen Pose mit Aniston. Auf einem anderen halten sie beide gerade Mikrofone in der Hand und sprechen offenbar zu den anderen Gästen der Party. Ein weiteres Foto zeigt, wie er sie anschmachtet, während seine Hand auf ihrem Oberschenkel ruht.
«Wenn das ein Traum ist, möchte ich nicht aufwachen»
Auf weiteren Bildern sind andere Gäste zu sehen. Schon zuvor hatte Curtis mehrere Aufnahmen von der Feier veröffentlicht. Er sei jetzt 50 und fühle sich gut, schrieb er dazu. «Vielen Dank für all die Wünsche und die Liebe. Ich bin so dankbar für euch, meine Freunde, Familie und Gemeinschaft», kommentierte er weiter. Was er zu den neuen Bildern schreibt, dürfte aber vermutlich vor allem an seine Partnerin gerichtet sein: «Wenn das ein Traum ist, möchte ich nicht aufwachen.»
«Friends»–Star Aniston war zuvor mit Brad Pitt (61) und Justin Theroux (54) verheiratet. Ein Insider erzählt dem «People»–Magazin, dass sie mit Curtis «sehr glücklich» sei. «Jim ist der Beste», sagt die anonyme Quelle. «Ihre Freunde lieben ihn.» Curtis sei unter anderem sehr warmherzig und ruhig. Er bringe eine positive Energie in ihr Leben.