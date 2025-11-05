Jennifer Aniston: Ihr Freund hofft, dass es kein Traum ist

«Wenn das ein Traum ist, möchte ich nicht aufwachen»

Auf weiteren Bildern sind andere Gäste zu sehen. Schon zuvor hatte Curtis mehrere Aufnahmen von der Feier veröffentlicht. Er sei jetzt 50 und fühle sich gut, schrieb er dazu. «Vielen Dank für all die Wünsche und die Liebe. Ich bin so dankbar für euch, meine Freunde, Familie und Gemeinschaft», kommentierte er weiter. Was er zu den neuen Bildern schreibt, dürfte aber vermutlich vor allem an seine Partnerin gerichtet sein: «Wenn das ein Traum ist, möchte ich nicht aufwachen.»