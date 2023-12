Jennifer Aniston: «Matthew Perry hatte vor seinem Tod keine Probleme»

«Er war glücklich und gesund»

Auf die Frage, wie die Welt sich an Matthew Perry erinnern soll, erklärte Aniston «Variety»: «Wie er sagte, würde er gerne in Erinnerung bleiben. Er war glücklich. Er war gesund. Er hatte mit dem Rauchen aufgehört. Er kam in Form. Er war glücklich – das ist alles, was ich weiss.» Sie fügte hinzu, dass sie an jenem Morgen mit ihm geschrieben habe: «Er hatte keine Schmerzen. Er hatte keine Probleme. Er war glücklich.»