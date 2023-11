Jennifer Aniston setzt sich für das Vermächtnis von Matthew Perry ein.

Matthew Perrys Assistent hatte den Schauspieler am 28. Oktober leblos in dessen Whirlpool gefunden. Die genaue Todesursache ist bislang unklar, die Ergebnisse der Autopsie stehen noch aus. Die Beisetzung erfolgte am 3. November im Forest Lawn Memorial Park in Los Angeles. Bei dem privaten Gottesdienst waren auch alle fünf «Friends»–Co–Stars anwesend.