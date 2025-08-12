Jennifer Aniston über Trennung von Brad Pitt: «Eine verletzliche Zeit»

Im Interview für die September–Ausgabe der «Vanity Fair» findet die 56–Jährige ungewohnt offene Worte für die Zeit nach der Trennung. «Es war eine so verletzliche Zeit», gesteht Aniston. Das Gespräch erscheint fast auf den Tag genau 20 Jahre nach ihrem damaligen «Vanity Fair»–Interview mit dem Titel «The Unsinkable Jennifer Aniston» – ihrem ersten nach der Scheidung. «Ich habe diesen Artikel ewig nicht mehr angeschaut», erklärt die Schauspielerin. «Ich kann mich nur an das Erlebnis selbst erinnern – das war ziemlich erschütternd. Es war auch eine so verletzliche Zeit. Aber ja, das war definitiv etwas für die Memoiren.»