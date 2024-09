Jennifer Aniston überstrahlt alle bei den Emmy Awards

Zum zweiten Mal in diesem Jahr kam Hollywood am 15. September ins Peacock Theatre in Los Angeles, um die grössten Stars des Fernsehens zu ehren. Die Serie «Shōgun» dominierte bei den 76. Emmy Awards mit 18 Siegen, und «The Bear: King of the Kitchen» holte elf Trophäen. Nachdem die Zeremonie 2023 wegen des Streiks der Drehbuchautoren auf Januar 2024 verschoben wurde, waren erst acht Monate zwischen den Events vergangen.