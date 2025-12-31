Jennifer Aniston und Jim Curtis: Eine Liebe ganz ohne Angst

Wenn es um ihr Liebesleben ging, war Aniston in den vergangenen Jahren recht verschwiegen. Dass sie sich mit Curtis öffentlich zeige, sei ein Beweis dafür, wie sicher sie sich bei ihm fühle. «Er hat ihr so viel Glück und Sicherheit gegeben, dass sie sich wohl fühlt, alles [mit der Öffentlichkeit] zu teilen», sagt eine der anonymen Quellen. Es habe nach ihren Scheidungen einen besonderen Menschen an ihrer Seite gebraucht, um sich wieder so offen zu zeigen.