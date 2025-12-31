Jennifer Aniston und Jim Curtis: Eine Liebe ganz ohne Angst

Es war ein vielsagendes Foto. Mit einem einzigen Bild zusammen mit nur wenigen Worten hat Jennifer Aniston (56) Anfang November bestätigt, dass sie frisch verliebt ist. Wie gut ihr neuer Partner Jim Curtis (50) ihr tut, sollen Insider jetzt dem Magazin «Us Weekly» verraten haben.
«Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe», hatte «Friends»–Star Aniston zu der von ihr veröffentlichten Aufnahme geschrieben – und damit gleichzeitig seit mehreren Monaten kursierende Gerüchte bestätigt, dass sie und der Coach sowie Hypnotherapeut ein Paar sein sollen. Auf dem Foto ist Aniston dabei zu sehen, wie sie ihren neuen Freund von hinten umarmt. Er lacht und hält ihre Hände.
Jennifer Aniston: Vertrauen in die Beziehung
«Jen ist mit Jim öffentlicher, weil sie Vertrauen in ihre Beziehung hat und wohin sie führt», ist ein Informant sich jetzt sicher. Ein anderer Insider spricht von einer «Das fühlt sich anders an»–Zone, in der sich beide befinden sollen. Es gebe keine Spielchen und kein Verstecken. Mit der Zeit würden die beiden immer mehr übereinander erfahren und die Beziehung sei mittlerweile «sehr ernst».
Wenn es um ihr Liebesleben ging, war Aniston in den vergangenen Jahren recht verschwiegen. Dass sie sich mit Curtis öffentlich zeige, sei ein Beweis dafür, wie sicher sie sich bei ihm fühle. «Er hat ihr so viel Glück und Sicherheit gegeben, dass sie sich wohl fühlt, alles [mit der Öffentlichkeit] zu teilen», sagt eine der anonymen Quellen. Es habe nach ihren Scheidungen einen besonderen Menschen an ihrer Seite gebraucht, um sich wieder so offen zu zeigen.
«Sie fühlt sich endlich sicher genug, um alles ohne Angst zu teilen. [...] Sie würde das nicht tun, wenn sie sich nicht sicher wäre. Sie hat es satt, ihre Freude zu verbergen.» Aniston war bereits zwei Mal verheiratet – mit ihren Schauspielkollegen Brad Pitt (62) und Justin Theroux (54).
Wie sieht es mit einer Hochzeit aus?
Einer der Informanten umschreibt vergangene Beziehungen Anistons mit einem Feuerwerk, bei ihrem Jim sei da aber nur Ruhe. Aktuell leben die beiden zwar an unterschiedlichen Küsten, doch offenbar trotzdem zusammen. Laut einem der Insider habe sie ein Anwesen in Los Angeles, er ein Zuhause in New York City. Sie wolle aber nicht durchgängig in New York leben – und so sollen sie zusammen mal hier und mal dort die Zeit verbringen. Das klappe aktuell gut.
Die anonyme Quelle deutet ausserdem an, dass Aniston für eine weitere Trauung offen sein könnte. Eine Hochzeit schliesst sie angeblich nicht aus, das Ganze habe aber keine Priorität für die Schauspielerin. «Sie liebt diese Phase und ist sehr glücklich», heisst es.