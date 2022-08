Jennifer Coolidge: Sehr viel Sex dank «American Pie»

Jennifer Coolidge (60) hat ihrer Rolle in «American Pie» offenbar viel Sex zu verdanken. Wie die Schauspielerin in einem neuen Interview mit «Variety» berichtet, öffnete ihr die Figur von «Stifler's Mom» jede Menge Türen in jede Menge Schlafzimmer. Sie spielte in der Teenie-Komödie die sexy Mutter einer der Hauptcharaktere und prägte den Begriff «Milf» mit. Der Film hätte ihr damit «Sex-Action» eingebracht, sagt Coolidge.