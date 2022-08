Jennifer Garner kommt nicht zu Ben Afflecks Hochzeit mit J.Lo

Obwohl Jennifer Garner (50) zu der Hochzeitsfeier von ihrem Ex-Mann Ben Affleck (50) und Jennifer Lopez (53) eingeladen wurde, wird die Schauspielerin nicht zu den Feierlichkeiten an diesem Wochenende erscheinen. Das hat ein Insider dem Magazin «Hollywood Life» verraten. Der Grund: Sie «arbeitet hart an einem Projekt in Texas und wird deswegen nicht an der Hochzeitsfeier teilnehmen».