Trennungsgrund bei «Love Island»-Siegerpaar

«Es kam raus, dass mein Ex Nico was mit einem Escort hatte», sagte Jennifer Iglesias in der Gruppe. Ihr Ex-Partner habe «das dann auch alles zugegeben, ich habe das sozusagen schwarz auf weiss», erzählte sie weiter. Bislang hatte der TV-Star nicht über die Hintergründe der Trennung gesprochen. «Ich habe da bisher mit niemandem drüber geredet und wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll», erklärte sie dazu. Besonders enttäuscht sei sie von sich selbst, da sie so naiv gewesen sei. Sam Dylan (31) rät ihr dazu, loszulassen und wieder frei für Neues im Leben zu sein.