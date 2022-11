Jennifer Lawrence: Adele riet ihr von Rolle in «Passengers» ab

Das romantische Weltraumdrama mit Chris Pratt (43) in der Hauptrolle und unter der Regie von «The Imitation Game»-Regisseur Morten Tyldum (55) fuhr miserable Kritiken ein. Der Film gilt als eine der am schlechtesten bewerteten Arbeiten von Lawrence. «Passengers» habe Bestürzung bei ihren Fans ausgelöst, so die Oscarpreisträgerin. Sie hat den Streifen oft als «Schluckauf» in ihrer Karriere bezeichnet.