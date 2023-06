Jennifer Lawrence flog im «Twilight»-Casting in der ersten Runde raus

Trotz dieses Rückschlags legte Jennifer Lawrence eine beispiellose Karriere hin

Die Karriere von Jennifer Lawrence nahm wenig später dennoch an Fahrt auf. Ihre Darstellung in dem Independent-Film «Winter's Bone» im Jahr 2010 wurde zu ihrem endgültigen Durchbruch - inklusive Oscarnominierung. Spätestens nach ihrer Rolle in den «X-Men»-Filmen und dem riesigen Erfolg der «Tribute von Panem»-Reihe zählte sie zu der allerersten Riege der absoluten Top-Hollywood-Schauspielerinnen. Ihren ersten Oscar gewann sie im Jahr 2013 für ihre Darstellung in dem Drama «Silver Linings». Zuletzt war sie im Jahr 2016 als Beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in der Tragikomödie «Joy - Alles ausser gewöhnlich» für einen Goldjungen nominiert.