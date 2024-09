Jennifer Lawrence macht Unterstützung für Kamala Harris bekannt

Viele Promis unterstützen Kamala Harris

Wie viele Promis, vor allem aus Film und Musik, Kamala Harris unterstützen, wurde bereits beim Parteitag der Demokraten im August klar. In den vergangenen Wochen machten dann mehrere Entertainment–Schwergewichte ihre Unterstützung für Kamala Harris öffentlich. Kurz nach Harris' Debatte gegen Donald Trump (78) sprach sich Popstar Taylor Swift (34) in einem Instagram–Post für die Demokratin aus. Vergangene Woche teilten Billie Eilish (22) und ihr Bruder Finneas (27) in einem Video mit, dass sie für Kamala Harris wählen werden.