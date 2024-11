Jennifer Lawrence setzt bei Governors Awards erneut Babybauch in Szene

Enges Kleid betont ihre Kurven

Die «Tribute von Panem»–Schauspielerin kam in einem massgeschneiderten Kleid von Bottega Veneta mit Rüschen und goldenen Details. Es stammt aus der Pre–Fall–Kollektion 2025 des Kreativdirektors Matthieu Blazy, wie etwa «Women's Wear Daily» berichtete. Die bodenlange, braune Robe war mit den typischen Tropfen der Marke an einer Schulter und an einer Seite verziert. Da das Kleid eng geschnitten war, betonte es den Babybauch. Als Accessoires trug Lawrence skulpturale Tropfenohrringe der Marke in Gold und eine passende Knoten–Clutch aus Intrecciato–Leder. Der Look wurde erneut von Stylist Jamie Mizrahi zusammengestellt, mit dem Lawrence schon häufiger zusammengearbeitet hat. Er stattet auch Stars wie Adele (36) und Riley Keough (35) aus.