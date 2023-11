Jennifer Lawrence spricht Klartext: «Ich hatte keine Schönheits-OP»

Jennifer Lawrence (33) hat nie eine Schönheitsoperation gehabt. Das erklärte die Schauspielerin nun nach den Gerüchten rund um ihr Aussehen. Seit ein paar Monaten spekuliert so manch ein Fan, dass sie ihrem Look mithilfe von plastischen Eingriffen nachgeholfen hätte. In einem Gespräch mit Kylie Jenner (26) für das Magazin «Interview» weist sie dies zurück. Der Grund für ihr verändertes Erscheinungsbild sei ihr neuer Visagist Hung Vanngo, so Lawrence.