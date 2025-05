Jennifer Lawrence über Mutterschaft: «Brutal und unglaublich»

Pattinson über Vaterschaft und Beziehung

Lawrence Ehemann wird in dem Film von Robert Pattinson dargestellt, der letztes Jahr ebenfalls Vater geworden ist. Er findet es als Mann «unglaublich schwierig, herauszufinden, welche Rolle man in der Beziehung danach spielt.» Seine Figur würde in dem Film einfach hoffen, «dass die Beziehung wieder zu dem wird, was sie einmal war», so Pattinson. Er bekam im März letzten Jahres mit seiner Partnerin Suki Waterhouse (33) seine erste Tochter.