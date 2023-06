Jennifer Lawrence: Wird sie wieder ein «Tribut von Panem»?

Neue Antihelden

Im Mittelpunkt der Vorgeschichte steht der junge Coriolanus Snow. Tom Blyth (28) verkörpert den späteren Präsidenten von Panem, den in den Vorgängerfilmen Donald Sutherland (87) spielte. Blyth kommt in «Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds and Snakes» eine besondere Rolle zu. Er soll sich als Mentor um die Kids kümmern, die in den mörderischen Spielen gegeneinander antreten - in der Premieren-Ausgabe der grausamen Hunger Games.