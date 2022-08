Jennifer Lopez ärgert sich über geleaktes Hochzeitsvideo

Video «für Geld verkauft»

«Das wurde ohne Erlaubnis gemacht. Und wer auch immer es getan hat, hat unseren privaten Moment ausgenutzt», soll Jennifer Lopez in einem Instagram-Kommentar erklärt haben, der von einer Fan-Seite der Sängerin veröffentlicht wurde. Sie könne sich nicht erklären, woher dieses Video stamme, «da wir alle darum geben haben, nichts von unserer Hochzeit zu teilen. Das ist unsere Entscheidung, wenn wir etwas davon preisgeben», fuhr Lopez fort. Alles, was sie privat veröffentliche, würden ihre Fans in ihrem «On The JLo»-Newsletter sehen. «Was ich tun werde, wenn ich dazu bereit bin. Das wurde ohne unsere Zustimmung gestohlen und für Geld verkauft.»