Darüber, wie die beiden Stars wieder zueinander gefunden haben, heisst es in der «Vogue»: Kurz nachdem Lopez und der ehemalige Baseball-Star Alex Rodriguez (47) Anfang 2021 ihre Verlobung gelöst hatten, erhielt sie eine E-Mail von Affleck, der gerade eine Beziehung mit der Schauspielerin Ana de Armas (34) beendet hatte. Er erklärte ihr offenbar in der Mail, dass eine Zeitschrift ihn um einen Kommentar zu Lopez gebeten habe. Sie redeten anschliessend weiter und fingen an, sich zu Hause zu besuchen. «Offensichtlich wollten wir nicht in die Öffentlichkeit gehen», erklärte sie «Vogue». «Aber ich habe mich nie vor der Tatsache gescheut, dass ich immer das Gefühl hatte, dass da eine echte Liebe ist, eine wahre Liebe. Die Menschen in meinem Leben wissen, dass er eine sehr, sehr besondere Person in meinem Leben war. Als wir uns wieder trafen, waren diese Gefühle für mich immer noch sehr real.»